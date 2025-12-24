Verstappen lascia la Ferrari per passare alla Mercedes | cosa c'è dietro la scelta del team di Max
Il team di Max Verstappen lascia Ferrari e passa a Mercedes dal 2026 nel GT World Challenge Europe. Una scelta tecnica legata all'endurance e alla 24 Ore del Nurburgring. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Red Bull rivoluziona il team di Verstappen: cosa c’è dietro le lacrime di Lambiase e l’allusione di Marko
Leggi anche: Commento live GP Messico F1 : Ferrari convincente, Norris all’attacco! Max e Mercedes pronti alla sfida
F1 - Sainz come Verstappen, comprensione totale della monoposto.
Verstappen lascia la Ferrari per passare alla Mercedes: cosa c’è dietro la scelta del team di Max - Il team di Max Verstappen lascia Ferrari e passa a Mercedes dal 2026 nel GT World Challenge Europe. fanpage.it
Verstappen Ferrari, la pista è quasi impossibile: l’annuncio non lascia dubbi - Il Mondiale di Formula Uno è ufficialmente terminato ma intanto arrivano nuove dichiarazioni del campione olandese Max Verstappen. sportface.it
Il quattro volte iridato non si ferma mai. Dopo le vittorie in F.1a Monza e Baku correrà per passione anche nell’Endurance - L’essenza di Max Verstappen è tutta lì, dentro a una passione che ha a che fare solo con la velocità del ... gazzetta.it
[#F1] Max Verstappen lascia il numero 33: dal 2026 userà lo stesso numero che negli anni ha reso riconoscibile il suo ex compagno di squadra: Daniel Ricciardo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.