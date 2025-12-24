Il Verona inizia a muovere le prime pedine in vista di gennaio e lo fa tornando su un nome che non è mai davvero uscito dai radar. Tommaso Baldanzi, oggi alla Roma, è di nuovo una pista concreta per rinforzare la trequarti gialloblù. Un ritorno di fiamma che affonda le radici nella scorsa estate, quando l’operazione era stata impostata ma poi bloccata prima della fumata bianca. Da allora il contesto è cambiato. Baldanzi ha mostrato lampi di qualità, come il gol segnato contro la Juventus, ma fatica a ritagliarsi continuità nel progetto giallorosso. Una situazione che spinge inevitabilmente a riflessioni sul futuro immediato, soprattutto per un classe 2003 che ha bisogno di minuti e responsabilità per completare il proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Verona torna su Baldanzi: l’Hellas accelera e supera il Pisa

Leggi anche: Calciomercato Roma, Verona e Pisa su Baldanzi

Leggi anche: Scontri Pisa-Verona, arrestati 5 ultras dell’Hellas

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Verona, da Baldanzi a Gagliardini, Sogliano spiega il mercato: "Ora conta il lavoro" - Parola al direttore sportivo Sean Sogliano: nella conferenza stampa di oggi il dirigente ha fatto il punto di quello che è stato il mercato dell'Hellas Verona, partendo dalle ultime concitate ore. tuttomercatoweb.com

Verona, incontro positivo con gli agenti di Baldanzi: si cerca l’intesa con la Roma - Intesa vicina tra le parti: Baldanzi potrebbe dunque lasciare la Roma e iniziare una nuova esperienza a Verona. gianlucadimarzio.com

Verona, Zanetti: "Sbagliato completamente l'approccio. Baldanzi? Non parlo di mercato" - Il mister del Verona Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 4- tuttomercatoweb.com

AMARCORD | Milan–Verona Domenica alle 12:30, a San Siro, torna Milan–Verona. Una sfida che riporta alla mente una partita rimasta nel cuore dei tifosi rossoneri. Era il 2021 quando il Verona gelò San Siro nel primo tempo, portandosi avanti 2-0 grazie - facebook.com facebook

Verso il Verona. Il CorSport: "Torna Leao. Gabbia resta da valutare" x.com