Verona torna su Baldanzi | l’Hellas accelera e supera il Pisa.

Il Verona inizia a muovere le prime pedine in vista di gennaio e lo fa tornando su un nome che non è mai davvero uscito dai radar. Tommaso Baldanzi, oggi alla Roma, è di nuovo una pista concreta per rinforzare la trequarti gialloblù. Un ritorno di fiamma che affonda le radici nella scorsa estate, quando l’operazione era stata impostata ma poi bloccata prima della fumata bianca. Da allora il contesto è cambiato. Baldanzi ha mostrato lampi di qualità, come il gol segnato contro la Juventus, ma fatica a ritagliarsi continuità nel progetto giallorosso. Una situazione che spinge inevitabilmente a riflessioni sul futuro immediato, soprattutto per un classe 2003 che ha bisogno di minuti e responsabilità per completare il proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

