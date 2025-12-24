Verona spari contro i ciclisti | sconcerto chi ha aperto il fuoco e perché

Ha sparato a un gruppo di ciclisti “per avversione” nei confronti delle due ruote. Questa è la sconcertante motivazione data da un ragazzo di 25 anni di Doè, identificato come l’autore del folle gesto di sabato scorso. Il giovane, incensurato di Doè, ha sparato a un gruppo di ciclisti del team Padovani che lo scorso weekend si stava allenando sulla strada statale 12 a Peri, in provincia di Verona. A individuarlo i carabinieri del luogo e di Caprino Veronese che dal filmato che riprende la scena del suo sorpasso alla colonna di ciclisti e agli spari sono risaliti prima al veicolo e poi a lui, scandagliando i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

