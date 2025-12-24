Verdi riparte dal Sudtirol | nuova sfida in Serie B
C’è un momento, nella carriera di certi giocatori, in cui conta più rimettersi in cammino che scegliere la vetrina giusta. Simone Verdi ha deciso di ripartire da qui, dal Sudtirol, accettando la sfida della Serie B dopo l’ultima esperienza con il Como. Una scelta che sa di pragmatismo, ma anche di voglia di rimettersi al centro del gioco. Un percorso lungo e frammentato. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Verdi ha attraversato buona parte del calcio italiano ed europeo, costruendo una carriera fatta di tappe diverse e contesti spesso molto distanti tra loro. Torino, Empoli, Bologna, Napoli, Verona, Juve Stabia, Carpi, Sassuolo, fino all’esperienza all’estero con l’Eibar e alle più recenti stagioni tra Salernitana e Como. 🔗 Leggi su Como1907news.com
