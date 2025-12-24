C’è un momento, nella carriera di certi giocatori, in cui conta più rimettersi in cammino che scegliere la vetrina giusta. Simone Verdi ha deciso di ripartire da qui, dal Sudtirol, accettando la sfida della Serie B dopo l’ultima esperienza con il Como. Una scelta che sa di pragmatismo, ma anche di voglia di rimettersi al centro del gioco. Un percorso lungo e frammentato. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Verdi ha attraversato buona parte del calcio italiano ed europeo, costruendo una carriera fatta di tappe diverse e contesti spesso molto distanti tra loro. Torino, Empoli, Bologna, Napoli, Verona, Juve Stabia, Carpi, Sassuolo, fino all’esperienza all’estero con l’Eibar e alle più recenti stagioni tra Salernitana e Como. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Verdi riparte dal Sudtirol: nuova sfida in Serie B

Leggi anche: Serie A, al via la nuova stagione sportiva della Reggio BiC: riparte la sfida

Leggi anche: Thiago Silva riparte a 41 anni: nuova sfida per il sogno Mondiale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ex Salernitana, Simone Verdi riparte da Fabrizio Castori: arriva l'annuncio; Ex granata: Verdi riparte dal Sudtirol; Sudtirol, colpo Simone Verdi: cifre e dettagli dell’affare; Ricordate Simone Verdi? L'ex Napoli trova una nuova squadra: Contratto fino a giugno.

Cessione ufficiale per il Como, Simone Verdi si trasferisce in Serie B prima dell'apertura del mercato: ha iniziato ad allenarsi col Sudtirol - Simone Verdi riparte dalla Serie B dove vestirà la maglia del Sudtirol, il giocatore lascia il Como e ha già iniziato ad allenarsi con i suoi nuovi compagni. msn.com