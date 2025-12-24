Venus Williams si risposa con Andrea Preti | il regalo di nozze di Serena è pazzesco

Venus Williams si risposa con Andrea Preti: il regalo di nozze di Serena è pazzesco - Venus Williams dopo essersi sposata lo scorso ottobre a Ischia con Andrea Preti, ha dato vita a un'altra cerimonia a Palm Beach ... fanpage.it

Venus Williams e Andrea Preti ancora sposi: festa da urlo a Palm Beach e regalo esagerato di Serena - Dopo il sì a Ischia, Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati negli Stati Uniti per una settimana di eventi a Palm Beach tra famiglia, musica e sorprese firmate Serena ... sport.virgilio.it

Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht #SkySport #SkyTennis x.com

Dopo le prime nozze a Ischia, quest’estate, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di sposarsi anche negli Stati Uniti, a Palm Beach. Con una settimana di festeggiamenti. L’organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della so - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.