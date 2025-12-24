Venus Williams si è sposata | nozze da favola in Florida con Andrea Preti 5 giorni di festa

Venus Williams ha celebrato il suo matrimonio in Florida con Andrea Preti, con cinque giorni di festeggiamenti. Dopo aver mantenuto l’evento riservato in Italia, la coppia ha reso pubblica la notizia del sì ufficiale. L’unione tra la campionessa di tennis e il modello si è svolta in un’atmosfera intima e sobria, confermando il desiderio di mantenere la privacy anche in momenti importanti della vita.

