Venus Williams si è sposata | nozze da favola in Florida con Andrea Preti 5 giorni di festa
Venus Williams ha celebrato il suo matrimonio in Florida con Andrea Preti, con cinque giorni di festeggiamenti. Dopo aver mantenuto l’evento riservato in Italia, la coppia ha reso pubblica la notizia del sì ufficiale. L’unione tra la campionessa di tennis e il modello si è svolta in un’atmosfera intima e sobria, confermando il desiderio di mantenere la privacy anche in momenti importanti della vita.
Il sì ufficiale dopo il matrimonio “segreto” in Italia. Venus Williams è ufficialmente una donna sposata. La sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam ha legalizzato la sua unione con Andrea Preti, attore ed ex modello italiano, al termine di una cerimonia spettacolare durata cinque giorni in Florida. A rivelarne i dettagli è stata la stessa tennista in un’intervista a Vogue, che ha svelato il dietro le quinte di uno dei matrimoni più sorprendenti dell’anno. Dopo un rito simbolico celebrato a Ischia il 18 settembre, la coppia ha scelto di rendere ufficiale il matrimonio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
