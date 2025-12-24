Venus Williams | quattro abiti bianchi per il secondo sì

Seconde nozze per la leggenda del tennis americana. Dopo il matrimonio in Italia, a Ischia, ora Venus Williams e Andrea Preti si sposano a Palm Beach, in Florida, e per il suo giorno speciale la campionessa esibisce ben quattro look bianchi diversi. Venus Williams: quattro abiti bianchi per il secondo «sì» Venus Williams non si arrende: wild card per il WTA di Auckland a 45 anni Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO Andrea Preti e Venus Williams sposi: ecco tutti gli abiti sfoggiati dalla campionessa per le nozze (Foto) - Dopo le nozze a Ischia dello scorso settembre, Venus Williams e Andrea Preti hanno deciso di replicare, questa volta con una cerimonia in grande stile che si è svolta in Florida, a Palm Beach davanti ... Tra arte e moda, Venus Williams al Met Gala 2026 - Il 4 maggio 2026 la statunitense parteciperà al Met Gala del Metropolitan Museum Of iArt, al di Beyoncè, di Nicole Kidman e di Anna Wintou ...

Met Gala 2026, i co-chairs sono 3 icone femminili: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams - Previsto per il prossimo 4 maggio, il Met Gala 2026 vedrà Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancare Anna Wintour nel fare gli onori di casa ...

Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht

Dopo le prime nozze a Ischia, quest'estate, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di sposarsi anche negli Stati Uniti, a Palm Beach. Con una settimana di festeggiamenti. L'organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della so

