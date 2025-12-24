Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | l’incredibile regalo di Serena
Nozze bis per Venus Williams e Andre Preti. Dopo il matrimonio celebrato a Ischia, i due si sono detti nuovamente “sì” in una cerimonia durata ben 5 giorni a Palm Beach. Oltre ai bellissimi abiti della sposa, tuttavia, a lasciare il segno è stato il regalo di sua sorella Serena. Il matrimonio di Venus e Andrea Preti. Lo scorso settembre Venus Williams e Andrea Preti si erano detti “sì” nella romantica cornice di Ischia. Per omaggiare le radici americane della tennista, tuttavia, la coppia ha organizzato una seconda cerimonia a Palm Beach, in Florida. L’evento è stato organizzato da Jennifer Zabinski, già wedding planner della sorella Serena Williams. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO
Leggi anche: Venus Williams si risposa con Andrea Preti: il regalo di nozze di Serena è pazzesco
Venus Williams si risposa con Andrea Preti: la super festa, Serena le regala uno yacht; Venus Williams sposa Andrea Preti: il regalo della sorella Serena è 'irreale'; Venus Williams e Andrea Preti si sposano un anno e mezzo dopo essersi conosciuti; Venus Williams sposa Andrea Preti in Florida.
Venus Williams e Andrea Preti si sposano (di nuovo): Serena regala uno yacht - WTA | Le nozze e i festeggiamenti si sono tenuti a Palm Beach, in Florida, e sono durati cinque giorni. ubitennis.com
Venus Williams si risposa con Andrea Preti: svelato il regalo ‘esagerato’ della sorella Serena - Ma è il regalo della sorella Serena a lasciare tutti a bocca aperta. donnaglamour.it
Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare - Venus Williams dice sì ad Andrea Preti in Florida: cerimonia bis, una grande festa organizzata da Serena e un amore che vale quanto uno Slam ... corrieredellosport.it
Venus Williams sposa Andrea Preti, la sorella Serena le regala uno yacht #SkySport #SkyTennis x.com
Dopo le prime nozze a Ischia, quest’estate, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto di sposarsi anche negli Stati Uniti, a Palm Beach. Con una settimana di festeggiamenti. L’organizzazione è stata affidata a Jennifer Zabinski, già wedding planner della so - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.