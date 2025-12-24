Nozze bis per Venus Williams e Andre Preti. Dopo il matrimonio celebrato a Ischia, i due si sono detti nuovamente “sì” in una cerimonia durata ben 5 giorni a Palm Beach. Oltre ai bellissimi abiti della sposa, tuttavia, a lasciare il segno è stato il regalo di sua sorella Serena. Il matrimonio di Venus e Andrea Preti. Lo scorso settembre Venus Williams e Andrea Preti si erano detti “sì” nella romantica cornice di Ischia. Per omaggiare le radici americane della tennista, tuttavia, la coppia ha organizzato una seconda cerimonia a Palm Beach, in Florida. L’evento è stato organizzato da Jennifer Zabinski, già wedding planner della sorella Serena Williams. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida: l’incredibile regalo di Serena

Leggi anche: Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in Florida | FOTO

Leggi anche: Venus Williams si risposa con Andrea Preti: il regalo di nozze di Serena è pazzesco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Venus Williams si risposa con Andrea Preti: la super festa, Serena le regala uno yacht; Venus Williams sposa Andrea Preti: il regalo della sorella Serena è 'irreale'; Venus Williams e Andrea Preti si sposano un anno e mezzo dopo essersi conosciuti; Venus Williams sposa Andrea Preti in Florida.

Venus Williams e Andrea Preti si sposano (di nuovo): Serena regala uno yacht - WTA | Le nozze e i festeggiamenti si sono tenuti a Palm Beach, in Florida, e sono durati cinque giorni. ubitennis.com