Vento forte | alberi a terra e recinzioni divelte

Alberi caduti, recinzioni divelte e numerose segnalazioni per vento forte: la Bora ha fatto sentire i suoi effetti fin dalle prime ore della mattina, colpendo diversi comuni del Friuli Venezia Giulia. Alla Sala operativa regionale e al Nue 112 sono arrivate chiamate per disagi legati soprattutto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

