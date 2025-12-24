Vento e pioggia a Ferrara e provincia | vetrata in frantumi in centro alberi caduti nelle vie
Una trentina di interventi nel corso delle prime ore della vigilia di Natale. E il 25 dicembre il rischio è che la situazione possa ripetersi (dato anche l’innalzamento della soglia di allerta, da arancione a rossa). Il maltempo sta flagellando Ferrara e provincia e sono state decine – come detto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
