Una trentina di interventi nel corso delle prime ore della vigilia di Natale. E il 25 dicembre il rischio è che la situazione possa ripetersi (dato anche l’innalzamento della soglia di allerta, da arancione a rossa). Il maltempo sta flagellando Ferrara e provincia e sono state decine – come detto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Vento e pioggia a Ferrara e provincia: vetrata in frantumi in centro, alberi caduti nelle vie

