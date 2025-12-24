Venditti il concerto a Roma chiude il tour | Nel 2026 farò un nuovo disco
Un arrivederci tra i coriandoli giallorossi sulle note di Grazie Roma. E una promessa: “Il prossimo anno faccio un nuovo disco “. Cala così il sipario sul tour di Antonello Venditti in occasione del 40° anniversario di ‘Notte prima degli esami’, inno generazionale e ciliegina sulla torta di uno degli album più amati dai suoi fan, ‘Cuore’. Un lungo viaggio iniziato lo scorso giugno a Roma e concluso sempre lì nella sua città, in un Palazzo dello Sport gremito nonostante la pioggia caduta copiosa per tutto il giorno. L’annuncio a inizio concerto: “Nel 2026 farò un nuovo disco”. “Dire che sono emozionato è dire poco, perché sono a Roma e perché si conclude questo racconto che vorrei non finisse mai. 🔗 Leggi su Lapresse.it
