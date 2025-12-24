Vendetta dello Zar Il Papa | Tregua

In un contesto di tensioni crescenti, la guerra continua a coinvolgere le parti in conflitto, ignorando il clima di festa che si avvicina. Recentemente, il Papa ha chiesto una tregua, auspicando un momento di pace in un periodo tradizionalmente dedicato alla riflessione e alla speranza. Mentre il Natale si avvicina, le tensioni restano e ci ricordano quanto sia fragile la pace in tempi di conflitto.

Mentre il Natale bussa alle porte, la guerra, testarda come un vizio antico, fa finta di non sentire. Il Papa chiede 24 ore di tregua. Ma la notte scorsa Mosca ha lanciato uno dei più massicci attacchi degli ultimi mesi contro il sistema energetico ucraino: oltre 650 droni e più di 30 missili, compresi i Kinzhal ipersonici, hanno attraversato il Paese da Est a Ovest, seminando blackout e morte. Quattro le vittime negli oblast di Kiev, Khmelnytskyi e Zhytomyr, tra cui un bambino di quattro anni. Tredici regioni sono finite sotto allarme aereo, in serata anche Chernikiv, mentre la difesa ha rivendicato l'abbattimento della maggior parte dei vettori in arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vendetta dello Zar. Il Papa: "Tregua" Leggi anche: La vendetta dello zar. Pioggia di missili russi su Kiev. Appello del Papa: tregua di Natale Leggi anche: Il Putin innamorato, le sue donne e la nuova strategia comunicativa dello Zar Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vendetta dello Zar. Il Papa: Tregua; La vendetta dello zar. Pioggia di missili russi su Kiev. Appello del Papa: tregua di Natale; La vendetta dello zar Pioggia di missili russi su Kiev Appello del Papa | tregua di Natale. Vendetta dello Zar. Il Papa: "Tregua" - Mentre il Natale bussa alle porte, la guerra, testarda come un vizio antico, fa finta di non sentire. ilgiornale.it

La vendetta dello zar. Pioggia di missili russi su Kiev. Appello del Papa: tregua di Natale - Notte di bombardamenti dopo l’attentato che ha ucciso il generale Sarvarov. msn.com

La vendetta di Putin. Sotto attacco le centrali. Il Papa: «Fermatevi 24 ore» - «Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. ilmessaggero.it

