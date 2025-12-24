Vaticano in 11mila alla Messa della Notte di Natale
Leone XIV celebra la sua prima messa della Notte di Natale. Con lui quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Libretto Santa Messa della notte Natale 2025 con Papa Leone XIV/ Rito in San Pietro: testi letture e Vangelo - Libretto per seguire la Santa Messa della notte di Natale 2025 con Papa Leone XIV: rito, testi, letture, Vangelo e canti per la Natività ... ilsussidiario.net
Santa Messa Vigilia di Natale 2025/ Diretta video Rai 1: Papa Leone XIV celebra la notte della Natività - Santa Messa della vigilia di Natale 2025 con Papa Leone XIV, ritorno alle origini con la celebrazione di notte: come seguirla in diretta tv e streaming ... ilsussidiario.net
