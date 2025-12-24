Vasta truffa telefonica smantellata | 17 indagati il call center era a Santa Croce sull' Arno
Spam volto a rubare gli accessi telematici ai risparmi, per prosciugarti il conto. Una complessa organizzazione è stata smantellata dall'inchiesta della Procura di Chieti, con l'operazione eseguita anche nel pisano dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti. Di più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Truffe telematiche, Santa Croce sull’Arno: scoperta centrale che inviava sms in tutt’Italia. 17 indagati
Leggi anche: Festa dell'amaretto a Santa Croce sull'Arno
Anziani truffati da finti carabinieri, smantellata rete criminale con base a Napoli e attiva in tutta Italia: 21 misure cautelari; 300 mila euro di bottino con le truffe agli anziani, 21 arresti a Napoli: catturati telefonisti e trasfertisti.
Sms truffa, smantellata centrale telematica a Chieti: così a una donna sono stati rubati quasi 100 mila euro - Operazione dei Carabinieri di Chieti: smantellata una rete di truffa telematica ai danni di anziani, 17 indagati e sequestri tra Campania e Toscana. virgilio.it
CARABINIERI * CHIETI «SMANTELLATA CENTRALE DI TRUFFE DIGITALI, 17 INDAGATI SCOPERTI PER ATTACCO INFORMATICO SU VITTIME ANZIANE» - Il 15 ottobre 2025 è stata perpetrata una truffa telematica ai danni di una "persona anziana", ove gli indagati, fingendosi operatori di una società leader ... agenziagiornalisticaopinione.it
Truffa agli anziani, colpo da 100mila euro a Latina: smantellata la rete del “finto incidente” - Un finto incidente stradale, la paura per un figlio in guai giudiziari e una telefonata che si presenta come proveniente ... latinapress.it
Una maxi-operazione federale ha smantellato una vasta rete criminale transnazionale, legata all'organizzazione Tren de Aragua, responsabile del furto di milioni di dollari tramite la tecnica del "ATM jackpotting". Utilizzando malware sofisticati come Ploutus, i c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.