Vasta truffa telefonica smantellata | 17 indagati il call center era a Santa Croce sull' Arno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spam volto a rubare gli accessi telematici ai risparmi, per prosciugarti il conto. Una complessa organizzazione è stata smantellata dall'inchiesta della Procura di Chieti, con l'operazione eseguita anche nel pisano dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti. Di più. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

