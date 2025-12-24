Vannacci e il regalo di Natale ai migranti | Ognuno lo festeggi nel proprio paese di origine

In vista del Natale Roberto Vannacci fa i suoi auguri personali sui social. L'europarlamentare e vicesegretario della Lega ha pubblicato un post destinato a suscitare polemiche e rivolto ai migranti.Il dono con la scritta "Remigrazione""Auguri per un serenissimo e felice Natale a tutti, con la. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Il regalo di Natale di Trump ai migranti: “3mila dollari per chi si auto deporta”

Leggi anche: Scegliere il profumo giusto per il proprio ragazzo può trasformarsi in un regalo di Natale davvero speciale.

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Migranti: Avs, 'su ricongiungimenti Salvini studi, non chieda a Vannacci' - "Il capo della Lega Matteo Salvini fa sapere di voler presentare una proposta già a novembre- lagazzettadelmezzogiorno.it

Regalo di Natale Compra il mio libro "Marco Rizzo, una biografia di periferia”. Link nel primo commento. - facebook.com facebook