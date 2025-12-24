Micky van de Ven ha deciso di scrivere direttamente ad Alexander Isak dopo l’episodio che ha segnato la sfida tra Tottenham Hotspur e Liverpool. Il difensore centrale degli Spurs ha inviato un messaggio di scuse all’attaccante dei Reds, rimasto vittima di un grave infortunio alla gamba in seguito a un contrasto avvenuto durante la partita di Premier League. Isak si è sottoposto a un intervento chirurgico all’inizio della settimana dopo la frattura riportata nel match di sabato. Un episodio che ha inevitabilmente acceso il dibattito, dentro e fuori dal campo, e che ha spinto van de Ven a un gesto personale per chiarire le proprie intenzioni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Van de Ven scrive a Isak dopo l’infortunio: “Non volevo fargli male”

Leggi anche: Liverpool, paura per Isak! L’attaccante svedese segna e si fa male dopo l’intervento di Van De Ven. I Reds preoccupati dall’infortunio dell’attaccante svedese

Leggi anche: Il boss del Liverpool Slot definisce “sconsiderata” la sfida di Van de Ven contro Alexander Isak

Liverpool, Slot accusa Van de Ven: “Intervento pericoloso su Isak”; Postecoglou dice chì Tottenham ghjucherà senza 10 ghjucadori chjave contr'à Liverpool; Isak, costato al Liverpool 150 milioni, potrebbe essersi rotto la gamba contro il Tottenham; Premier League 2025-2026: Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni.

In Tottenham-Liverpool appena finita, Chiesa ha sostituito Frimpong che aveva sostituito Isak che aveva sostituito Bradley. Io ricordo a malapena i fatti importanti e certo non le curiosità come queste, ma spero che qualcuno riesca a capire e scrivere se è un ev x.com

