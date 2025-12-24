Valeria Marini su Alfonso Signorini | So come sono andate le cose

Arrivano anche le parole di Valeria Marini, nella bufera mediatica che ha investito Alfonso Signorini a seguito delle rivelazioni lanciate da Fabrizio Corona, giunte nel corso delle ultime puntate di Falsissimo. Al coro delle ex “vippone” come Eleonoire Ferruzzi, Nikita Pelizon ed Helena Prestes, che ha visto schierarsi al fianco del conduttore del Grande Fratello, si aggiunge anche la voce della showgirl sarda a supporto di Signorini. La Marini ha dato il suo punto di vista con una diretta su Instagram, soffermandosi sui messaggi incriminati diffusi dall’ ex re dei paparazzi ed il comportamento del presentatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

