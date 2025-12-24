Valeria Marini ha fatto pace con mamma Gianna | Il più bel regalo

Sarà un Natale all’insegna della serenità familiare per Valeria Marini. Dopo mesi di incomprensioni, la showgirl si è finalmente riappacificata con la madre Gianna Orrù, insieme alla quale trascorrerà le festività. “ É il più bel regalo”, ha raccontato la conduttrice televisiva in una recente ospitata in tv. Valeria Marini, pace fatta con mamma Gianna. Tutto bene quel che finisce bene: dopo un lungo periodo di tensione, Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù si sono riappacificate. Lo ha raccontato l’ex stella del bagaglino in Storie di donne al bivio. Nella puntata che andrà in onda il 27 dicembre, la showgirl ha svelato i dettagli del riavvicinamento, ringraziando un’amica per aver fatto da mediatrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

