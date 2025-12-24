Valeria fa tombola a Savignano | Un marito romagnolo? Chissà

Valeria Marini ha partecipato a un evento al Palatombolone di Savignano sul Rubicone, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’attrice e showgirl è stata intervistata da Ermanno Pasolini e Marco Calandrini, che ogni sera conducono la manifestazione. La serata si è svolta con grande partecipazione, nel rispetto delle normative, e ha rappresentato un momento di incontro tra pubblico e personaggi dello spettacolo.

Bagno di folla con tutto esaurito al Palatombolone di Savignano sul Rubicone accanto al parcheggio dello stadio comunale, per la graditissima ospite showgirl a attrice Valeria Marini, intervistata dal nostro collaboratore Ermanno Pasolini e da Marco Calandrini che ogni sera conduce al Palatombolone. La Marini ha anche condotto una tombola al fianco di Marco Calandrini che ogni sera estrae i numeri. La showgirl ha dichiarato pubblicamente che l'amore per lei è tutto, che è una donna passionale, cerca marito, magari qui in Romagna e che l'uomo ideale esiste e che lo sta cercando e anche di non avere paura della vecchiaia.

