Valentina Vignali il matrimonio a Pesaro con Fabio Stefanini è in tuta bianca e sneakers

Niente abiti da sogno, niente lustrini né sfarzo. Per Valentina Vignali e Fabio Stefanini il matrimonio c’è stato, sì, ma con un rito civile semplice e intimo che ha sigillato la loro storia d’amore in modo indelebile. Per dirsi il fatidico sì entrambi hanno scelto lo stile che più li rappresenta, sportivo, ridisegnando il dress code nuziale per l’occasione. E non poteva essere altrimenti, per i due campioni di basket, che nel momento più importante della loro vita hanno deciso di essere loro stessi fino in fondo. Ora l’attesa è tutta per la cerimonia estiva al castello di Bracciano: lì sarà tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

