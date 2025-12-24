Tuta e sneakers: questo l'outfit con cui Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati presso il comune di Pesaro. Una cerimonia intima in attesa della grande festa a giugno 2026 L'articolo Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta | FOTO

Leggi anche: Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate

Leggi anche: Valentina Vignali, il matrimonio a Pesaro con Fabio Stefanini è in tuta bianca e sneakers

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, la vittoria più bella: i due cestisti si sposano a Pesaro. Rito civile in tuta e scarpe da ginnastica; Valentina Vignali, il matrimonio a Pesaro con Fabio Stefanini è in tuta bianca e sneakers; Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate; Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano, la proposta a sorpresa su un campo da basket: «Questo è il tiro finale e voglio che sia....

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: cerimonia in tuta e Air Jordan - Matrimonio con rito civile per Valentina Vignali e Fabio Stefanini, insieme dal 2024. msn.com