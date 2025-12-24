Valdidentro frana nella notte a Semogo | interrotta via Producena
Uno smottamento verificatosi nelle scorse ore ha interessato un tratto della strada comunale di Via Producena, a Semogo, in prossimità del ponte in località "Cadangola", rendendo necessaria la chiusura temporanea della viabilità per motivi di sicurezza.Il cedimento si è verificato immediatamente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
