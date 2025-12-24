Vacanza sull' Isola di Barbados sulle tracce di Rihanna
Scopri l’Isola di Barbados, terra natale di Rihanna, attraverso un viaggio autentico e rispettoso. Dalle strade di Bridgetown alla modesta casa di famiglia, questo percorso offre uno sguardo sincero sulla cultura e la vita quotidiana dell’isola. Un’occasione per conoscere un lato meno turistico di Barbados, tra tradizioni locali e paesaggi suggestivi, lontano dagli stereotipi e dalle immagini più pubblicizzate.
Un viaggio alla scoperta dell’isola dove è nata la pop star, qui eroina nazionale. Dai manifesti all’aeroporto alla modesta casa di famiglia alla periferia della capitale, ecco com'è davvero l'isola più outsider dei Caraibi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
