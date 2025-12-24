Uzbekistan energia e corridoi | la diplomazia silenziosa verso Washington

Dietro il linguaggio tecnico delle rotte commerciali e delle partnership energetiche, l’Uzbekistan sta portando avanti una manovra geopolitica precisa: ridurre la propria dipendenza strutturale da Russia e Cina, ancorando una parte crescente della sua proiezione economica all’Occidente. Il Middle Corridor – la direttrice che collega la Cina all’Europa passando per Mar Caspio, Caucaso e Turchia – è il perno di questa strategia. Non solo una rotta logistica, ma un’infrastruttura politica, pensata per aggirare Mosca in un momento in cui le sanzioni e la guerra in Ucraina hanno reso le vie tradizionali sempre più instabili e costose. 🔗 Leggi su It.insideover.com

