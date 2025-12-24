Uzbekistan energia e corridoi | la diplomazia silenziosa verso Washington
Dietro il linguaggio tecnico delle rotte commerciali e delle partnership energetiche, l’Uzbekistan sta portando avanti una manovra geopolitica precisa: ridurre la propria dipendenza strutturale da Russia e Cina, ancorando una parte crescente della sua proiezione economica all’Occidente. Il Middle Corridor – la direttrice che collega la Cina all’Europa passando per Mar Caspio, Caucaso e Turchia – è il perno di questa strategia. Non solo una rotta logistica, ma un’infrastruttura politica, pensata per aggirare Mosca in un momento in cui le sanzioni e la guerra in Ucraina hanno reso le vie tradizionali sempre più instabili e costose. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Italia e Uzbekistan: alleanza strategica tra corridoi eurasiatici, risorse critiche e diplomazia delle persone
Leggi anche: L’energia come passe-partout. Huawei torna nei corridoi di Bruxelles
Trasporti, energia e materie prime sono i motori della cooperazione Ue-Asia centrale - L'Unione europea sta ampliando il suo impegno con l'Asia centrale attraverso la connettività dei trasporti, gli investimenti energetici e la cooperazione sulle materie prime essenziali ... msn.com
Energia: Moody’s, Azerbaigian-Uzbekistan-Kazakhstan leadership regionale transizione in 2026 - Azerbaigian, Uzbekistan e Kazakhstan continueranno a guidare nel 2026 la transizione dell'Asia centrale e del Caucaso verso l'energia ... agenzianova.com
VALENCIA: L’AUTENTICO SPIRITO SPAGNOLO Dal 15 al 17 Maggio 2026 Valencia è una città che sorprende: antico e moderno, tradizione e innovazione, cultura e mare. Un luogo dove il fascino del centro storico si intreccia con l’energia degli edifici fut - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.