Usa | Sulla Groenlandia dialogo diretto
19.00 Dialogo diretto con i groenlandesi sul futuro dell'isola, territorio autonomo danese. A proporlo è stato l'inviato appena incaricato da Trump, Landry. "Non andiamo lì per conquistare nessuno o per sottrarre il Paese a qualcuno", ha detto,aggiungendo che la Groenlandia è stata a lungo ai margini della geogeopolitica, con la Cina però attiva nella Regione e la Ue indifferente. Gli Esteri danesi intendono convocare l'ambasciatore Usa.Il premier groenlandese Nielsen:decisioni si prendono qui. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Trump torna alla carica sulla Groenlandia, il nuovo inviato speciale: «Sarà nostra». La Danimarca convoca l’ambasciatore Usa: «Inaccettabile»
Leggi anche: Trump:"Groenlandia per sicurezza Usa"
Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia ... tg24.sky.it
Donald Trump ci ricasca. E lo fa nel modo più rozzo possibile: nominando un “inviato speciale” per la Groenlandia con l'obiettivo dichiarato di portarla sotto il controllo degli Stati Uniti. Non cooperazione, non dialogo, non diplomazia multilaterale. Annessione. - facebook.com facebook
