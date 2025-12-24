Usa | Sulla Groenlandia dialogo diretto

19.00 Dialogo diretto con i groenlandesi sul futuro dell'isola, territorio autonomo danese. A proporlo è stato l'inviato appena incaricato da Trump, Landry. "Non andiamo lì per conquistare nessuno o per sottrarre il Paese a qualcuno", ha detto,aggiungendo che la Groenlandia è stata a lungo ai margini della geogeopolitica, con la Cina però attiva nella Regione e la Ue indifferente. Gli Esteri danesi intendono convocare l'ambasciatore Usa.Il premier groenlandese Nielsen:decisioni si prendono qui. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Trump torna alla carica sulla Groenlandia, il nuovo inviato speciale: «Sarà nostra». La Danimarca convoca l’ambasciatore Usa: «Inaccettabile»

Leggi anche: Trump:"Groenlandia per sicurezza Usa"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump nomina il governatore della Louisiana inviato speciale per la Groenlandia ... tg24.sky.it