Usa negati visti a 5 europei | tra questi c’è l’ex Commissario Ue Breton

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque figure europee, tra cui l’ex Commissario Ue Breton, limitando il loro ingresso nel paese. La misura si inserisce in un contesto di tensioni e regolamentazioni strette nel settore tecnologico, coinvolgendo personalità di rilievo in Europa. Questa decisione evidenzia le recenti tensioni tra Stati Uniti e alcuni membri dell’Unione Europea, con implicazioni per il dialogo e la cooperazione internazionale.

