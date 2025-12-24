Usa negati visti a 5 europei | tra questi c’è l’ex Commissario Ue Breton
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque figure europee, tra cui l’ex Commissario Ue Breton, limitando il loro ingresso nel paese. La misura si inserisce in un contesto di tensioni e regolamentazioni strette nel settore tecnologico, coinvolgendo personalità di rilievo in Europa. Questa decisione evidenzia le recenti tensioni tra Stati Uniti e alcuni membri dell’Unione Europea, con implicazioni per il dialogo e la cooperazione internazionale.
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico, vietando loro l'ingresso nel Paese. Tra le persone colpite dalle misure anche l'ex commissario europeo Thierry Breton. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le sanzioni affermando che le loro azioni equivalgono a una "censura" a scapito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
