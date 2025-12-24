Usa 2 morti nell' esplosione di una casa di riposo in Pennsylvania | le immagini

Squadre delle imprese di costruzioni e droni hanno passato al setaccio le macerie di una casa di cura della Pennsylvania, il giorno dopo che una potent e esplosione ha ucciso almeno due persone, facendo crollare parte dell’edificio e lasciando diversi residenti dispersi. I soccorritori di tutta la regione hanno evacuato i residenti e scavato tra i detriti, tra fiamme, fumo, un forte odore di gas e una seconda esplosione. L’esplosione nella casa di cura da 174 posti letto a Bristol Township, a circa 20 miglia (32 chilometri) a nord-est di Filadelfia, è avvenuta poco dopo che una squadra di servizi ha risposto alle segnalazioni di un odore di gas nella struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

