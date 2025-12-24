Usa 100mila $ per visti lavoro hi-tech
10.20 Chi entrerà negli Usa con il visto di lavoro H-1B, ampiamente utilizzato nel settore teconologico, dovrà versare una tassa di 100mila dollari. Lo aveva deciso il presidente Trump e ora lo ha confermato una giudice federale, che ha respinto il ricorso di Camera di Commercio e Associazione Università Usa. Il visto H-1B funziona a lotteria e consente 85mila ingressi all'anno per lavoratori altramente qualificati. Permanenza massima negli Usa, 6 anni. Trump ha spiegato che vuole dare priorità ai lavoratori americani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
