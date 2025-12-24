Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l'opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.

Gloria Nicoletti prima di Uomini e Donne aveva preso parte ad un famoso programma: ecco quale - Una delle protagoniste indiscusse dell'attuale edizione di Uomini e Donne è sicuramente Gloria Nicoletti, che dopo essere uscita dal programma con Guido Ricci al termine della scorsa stagione, ha ...

Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: dopo replica lui attacca/ "Non è intelligente" - Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: lui sogna di fare l'opionionista, lei replica poi lui attacca: "Non è intelligente"

Approfittando di un box per le domande poste dai fan, l'ex partecipante di Uomini e Donne ha rivelato alcuni dettagli sull'aspetto fisico di sua figlia e ha condiviso il suo punto di vista sulla gravidanza

L' #Inps: 27 milioni di occupati, permane il gap salariale uomini-donne #Lavoro

