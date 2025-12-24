Ex cavaliere smette di seguire la fidanzata, coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi?. Stanno circolando alcuni rumors su una coppia di Uomini e Donne uscita da poco dal noto dating show di Maria De Filippi. I due hanno deciso di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere e fino ad ora sono apparsi più complici che mai. Ai fan non è però sfuggito il fatto che lui abbia smesso di seguire la fidanzata su Instagram, c’è già aria di crisi? A fare chiarezza è stato lui nelle scorse ore sui social, rassicurando tutti coloro che li seguono e li supportano. Roberto Priolo e Agnese De Pasquale (Screen Ig @agnesedepasquale) La coppia in questione è quella formata da Roberto Priolo e Agnese De Pasquale, a quanto pare lui avrebbe tolto il segui per sbaglio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Uomini e Donne, coppia già in crisi? Lui ha smesso di seguire la fidanzata sui social

