Università il pasticcio di Medicina A Genova liste di idonei ancora da completare

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fallimento il semestre filtro: la ministra Bernini cambia le regole. Corsa contro il tempo per adeguarsi. Annunciati ricorsi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

universit224 il pasticcio di medicina a genova liste di idonei ancora da completare

© Ilsecoloxix.it - Università, il pasticcio di Medicina. A Genova liste di idonei ancora da completare

Leggi anche: Gli avvocati: “Semestre filtro di Bernini è un pasticcio, incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti”

Leggi anche: Udu: “Solo il 45% degli idonei ottiene la borsa di studio, così si condannano i ragazzi a rinunciare all’università”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

universit224 pasticcio medicina genovaUniversità, il pasticcio di Medicina. A Genova liste di idonei ancora da completare - Un fallimento il semestre filtro: la ministra Bernini cambia le regole. ilsecoloxix.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.