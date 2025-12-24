Università di Perugia il bilancio preventivo 2026 piace all' Udu | La direzione è buona

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parafrasando l'Udu: bene, ma non benissimo. L'Unipg approva il bilancio preventivo 2026 e la Sinistra Universitaria esulta, ma a metà. Perché se da un lato l'approvazione del bilancio da parte di cda e senato accademico “è stata occasione per fare approvare due proposte storiche della Sinistra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Approvato il bilancio preventivo 2026 di Acer: previsto utile di 54mila euro

Leggi anche: Borse di studio, la graduatoria Ersu non piace all'Udu

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Perugia, la prima giunta di Ferdinandi: priorità degli assessorati e bilancio. Tensioni in consiglio, Zurlo (Pd) netto su Ranfa - Perché al di là dei programmi, ci sono ora delle tempistiche da rispettare. ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.