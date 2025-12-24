Un’educazione veneziana offre uno sguardo autentico sulla vita di Mario Andreose, figura di rilievo nel mondo dell’editoria. Attraverso il racconto autobiografico, l’autore ricostruisce un’infanzia e un’adolescenza vissute a Venezia, a partire dal 1940, in un’epoca di profonde trasformazioni. La narrazione si svolge nel contesto di una città intima e senza fronzoli, rivelando aspetti di una quotidianità semplice ma ricca di significato, vissuta

Oggi non crederemmo immaginabile che la vita di un adolescente possa essere tanto densa quanto lo è stata quella di Mario Andreose, “grande vecchio” dell’editoria che, nel suo recente , inizia il racconto autobiografico il 10 giugno del 1940, quando l’Italia entra in guerra e lui ha solo sei anni, e continua, senza mai traslocare l’orizzonte della narrazione al di là del Ponte della Libertà, fino ai suoi diciannove, vissuti a Venezia “senza mai disporre di una doccia o di una vasca da bagno o di un bidet”. Una vita densa, quella raccontata in un memoir gentile, colto e ironico (lo sguardo con cui Andreose indugia sulla vita è esattamente questo), soprattutto dal punto di vista intellettuale, e che produce invero nostalgia persino in chi quegli anni non li ha vissuti, quei masegni non li ha calpestati se non per accidente, quel fermento intellettuale, artistico, culturale non ha avuto la fortuna di esperirlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un’educazione veneziana

