Un’altra vita

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa significa diventare madri nell’èra digitale? Risponde la giornalista Amanda Hess nel suo libro edito da Einaudi e tradotto da Alessandra Neve e Isabella Zani, dove a partire dal proprio vissuto personale intreccia dati, ricerche e osservazioni per raccontare l’esperienza della maternità in un mondo di crescente, e pervasiva, pressione degli algoritmi. “Internet sa molte cose di me, e in gran parte gliele ho dette io”, scrive l’autrice, sollevando sin da subito una riflessione su quale sia il confine tra ciò che diamo in pasto ai telefoni sulle nostre vite e su ciò che, invece, è privato e vogliamo che rimanga tale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

un8217altra vita

© Ilfoglio.it - Un’altra vita

Leggi anche: Parate, scarpe rotte e ali spiegate: l’altra vita di Vicente Guaita

Leggi anche: Il borgo che rinasce. La lezione di Montecuccoli. Un’altra vita è possibile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un altra vita

Video Un altra vita

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.