Che cosa significa diventare madri nell’èra digitale? Risponde la giornalista Amanda Hess nel suo libro edito da Einaudi e tradotto da Alessandra Neve e Isabella Zani, dove a partire dal proprio vissuto personale intreccia dati, ricerche e osservazioni per raccontare l’esperienza della maternità in un mondo di crescente, e pervasiva, pressione degli algoritmi. “Internet sa molte cose di me, e in gran parte gliele ho dette io”, scrive l’autrice, sollevando sin da subito una riflessione su quale sia il confine tra ciò che diamo in pasto ai telefoni sulle nostre vite e su ciò che, invece, è privato e vogliamo che rimanga tale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un’altra vita

Leggi anche: Parate, scarpe rotte e ali spiegate: l’altra vita di Vicente Guaita

Leggi anche: Il borgo che rinasce. La lezione di Montecuccoli. Un’altra vita è possibile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un altra vita

Maxxi, dal 31 gennaio mostra “Franco Battiato. Un’altra vita” @MiC_Italia @Museo_MAXXI x.com

Franco Battiato. Un’altra vita Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma accoglie un viaggio unico: Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento che celebra, a cinque anni dalla scompars - facebook.com facebook