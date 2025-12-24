Una vigilia di Natale speciale | i giocatori della Pieffe 2.015 consegnano i panettoni alla Paolo Babini
Vigilia di Natale speciale per i giovani ospiti del "Villaggio Mafalda", dove la cooperativa sociale Paolo Babini da anni accoglie neonati, bambini, adolescenti, e mamme in difficoltà con i loro figli. DeSahwn Stephens, Tommaso Pinza, Riccardo Tavernelli e Giulio Gazzotti, hanno infatti portato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015: quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza
