Una vigilia bagnata | piogge fino a 60 millimetri alberi caduti e si gonfia il Savio
Come previsto dall'allerta meteo di ieri, martedì, la vigilia di Natale è caratterizzata da consistenti e intense precipitazioni, con conseguente innalzamento dei corsi d'acqua. In pianura, da ieri sera, sono già caduti 30 millimetri di pioggia, mentre in collina si arriva a più di 60.Per quanto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
