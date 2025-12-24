una sorvegliata speciale al binario 7 drammi in famiglia e colpi di scena

Venerdì in sala Picasso debutta “Una sorvegliata molto speciale”, una nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7. La commedia di Stefania De Ruvo, diretta da Valentina Sichetti, esplora temi di drammi familiari e colpi di scena con un approccio sobrio e riflessivo. Un'opportunità per il pubblico di riflettere sui rapporti interni, attraverso un testo che combina autenticità e attenzione ai dettagli.

Debutta venerdì in sala Picasso la nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7, “ Una sorvegliata molto speciale “, la commedia di Stefania De Ruvo, per la regia di Valentina Sichetti. In scena Barbara Bertato, Gregory Bonalumi e Denise Brambillasca. Agata è preoccupata che la sorella Irene possa compiere un gesto estremo in risposta ai recenti cambiamenti nella sua vita: il marito l’ha lasciata, ha perso il lavoro e la casa. Così la persuade ad andare a stare da lei, convincendo il marito Giulio ad accoglierla. Nonostante la vita di coppia sia minacciata da incomprensioni continue, Agata riesce, per una volta, a ottenere l’attenzione del marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

