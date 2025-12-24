una repubblica fondata sulle canzonette

Roma, 24 dic – Il primo articolo della Costituzione recita che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Mezzo di partecipazione sociale, di pregresso e di una dignità oggi scomparsa. Al posto del lavoro infatti si è instaurato il dominio canoro, la “Repubblica delle canzonette”, fenomeno epocale segno di decadimento cerebrale e culturale. Basse forme musicali. Non il canto gregoriano medioevale, musica che scandiva la Liturgia delle Ore, creato per rafforzare l’atmosfera sacra delle chiese e dei conventi ed elevare lo Spirito al divino. Nemmeno il “bel canto” nato tra epoca barocca e romanticismo, che trasformò la voce umana in strumento musicale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

