Una foto dall’orbita mostra il satellite Starlink in caduta | perché SpaceX ha chiesto di osservarlo

La prima immagine del satellite Starlink 35956 in caduta mostra il veicolo sostanzialmente intatto. SpaceX ha chiesto un’osservazione dall’orbita a un operatore esterno per valutare i danni dopo la perdita di comunicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

