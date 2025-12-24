Una foto dall’orbita mostra il satellite Starlink in caduta | perché SpaceX ha chiesto di osservarlo
La prima immagine del satellite Starlink 35956 in caduta mostra il veicolo sostanzialmente intatto. SpaceX ha chiesto un’osservazione dall’orbita a un operatore esterno per valutare i danni dopo la perdita di comunicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
