Una boccata d’arte per le Feste

Per le festività, offriamo un’occasione speciale di scoprire l’arte in modo diverso. Con aperture straordinarie, laboratori, attività di mediazione culturale, visite guidate e spazi dedicati ai più piccoli, il nostro calendario propone momenti di approfondimento e scoperta, pensati per tutte le età. Un’opportunità di vivere l’arte e la cultura in modo accessibile e coinvolgente durante le festività.

Aperture straordinarie, ma anche laboratori, mediazioni culturali, attività per i più piccoli e visite guidate. Non si ferma nemmeno durante le feste la proposta culturale dei Musei Civici, con le undici sedi aperte dalle 10 alle 14 nei giorni della Vigilia e di San Silvestro, e dalle 10 alle 19 a Santo Stefano e per l'Epifania. Anche il primo gennaio, a Capodanno, dalle 12 alle 19, alcuni saranno visitabili: il museo civico Archeologico, il Medievale, le Collezioni comunali d'arte, il MAMbo e il Museo Morandi. Senza dimenticare il museo a cielo aperto della Certosa, sempre aperto dalle 8 alle 17.

