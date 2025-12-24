Un tesoro in contanti nella casa dell’orrore La morte choc di Lorenzo trovato nel baule | nuovi elementi da chiarire

A Campi Bisenzio, nel novembre 2025, è stato scoperto un baule contenente i resti mummificati di Lorenzo, all’interno di una casa. La scoperta ha sollevato numerosi interrogativi, tra cui le circostanze della morte e i motivi della presenza di un tesoro in contanti nascosto. La vicenda si sviluppa in un contesto di mistero e di elementi ancora da chiarire, con la famiglia coinvolta e nuove indagini in corso.

Firenze, 24 dicembre 2025 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Paolieri, fratello del deceduto Lorenzo, i cui resti mummificati sono stati trovati sabato 13 dicembre in un baule nascosto in un vano tecnico della loro abitazione, un terratetto in via Ippolito Nievo alla Madonnina, borgata di case vicino a Sant'Angelo a Lecore, nel Comune di Campi Bisenzio. Ieri mattina, l'uomo, 38 anni, è comparso dinanzi al pm titolare dell'inchiesta, Lorenzo Boscagli, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Lucrezia Pellegrini, ma ha deciso di non rendere dichiarazioni, almeno in questa fase delle indagini.

