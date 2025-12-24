Un sorriso per i pazienti di Oncoematologia Pediatrica | il dono di Emotiva…mente Mesagne

LECCE - Un "piccolo-grande" contributo al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Vito Fazzi di Lecce. È il dono consegnato ieri mattina, 23 dicembre 2025, dall'associazione "Emotiva.Mente Mesagne" all'ospedale salentio. L'ente associativo mesagnese si preoccupa di migliorare la qualità della.

