Un Presepe rivisitato | Giovanni Gasparro e l' innovazione con le tecniche della tradizione

Il presepe rivisitato di Giovanni Gasparro unisce tradizione e innovazione, offrendo una prospettiva originale senza stravolgere i decori classici. Questa reinterpretazione valorizza le tecniche artigianali tradizionali, creando un'opera che rispetta la storia e la spiritualità del presepe. Un modo per riscoprire un simbolo natalizio attraverso un approccio contemporaneo, mantenendo viva la memoria e la cultura locale.

Sono un uomo fortunato, potrei ancora rattristarmi scrivendo dell’evacuazione-installazione che quest’anno ha denatalizzato e umiliato la Basilica di San Petronio, ma ho il privilegio di conoscere. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un Presepe rivisitato: Giovanni Gasparro e l'innovazione con le tecniche della tradizione Leggi anche: Chiesa della Madonna della mazza, un presepe di luce e tradizione nel cuore della città Leggi anche: L’evoluzione della moda: Tradizione e Innovazione in Perfetta Armonia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un Presepe rivisitato: Giovanni Gasparro e l'innovazione con le tecniche della tradizione - Ad Adelfia, il pittore dà vita a un’opera unica e senza precedenti dal nome “Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo”: un’Adorazione dal punto di vista del Bambino ... ilfoglio.it

Il Presepe Artistico di Salvatore Rizzo, Visitabile presso le Nicchie in tutto il periodo Natalizio, Arte allo stato puro di uno maestri nel suo genere, Salvatore Rizzo cura i dettagli nei minimi particolari, non trascura un tuffo nel passato che viene rivisitato a favore - facebook.com facebook

Un classico antipasto delle Feste rivisitato con un condimento allo zenzero e una maionese di mandorle al curry: la ricetta del Cocktail di gamberi di Natale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.