Un Presepe rivisitato | Giovanni Gasparro e l' innovazione con le tecniche della tradizione

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presepe rivisitato di Giovanni Gasparro unisce tradizione e innovazione, offrendo una prospettiva originale senza stravolgere i decori classici. Questa reinterpretazione valorizza le tecniche artigianali tradizionali, creando un'opera che rispetta la storia e la spiritualità del presepe. Un modo per riscoprire un simbolo natalizio attraverso un approccio contemporaneo, mantenendo viva la memoria e la cultura locale.

Sono un uomo fortunato, potrei ancora rattristarmi scrivendo dell’evacuazione-installazione che quest’anno ha denatalizzato e umiliato la Basilica di San Petronio, ma ho il privilegio di conoscere. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

