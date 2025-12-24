Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nell' episodio natalizio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Puntata natalizia per gli inquilini di Palazzo Palladini che, come i loro spettatori, festeggiano il Natale. Nell'episodio di giovedì 25 dicembre infatti, i protagonisti si ritroveranno per festeggiare: per Raffaele in particolare, si tratterà di un giorno un po' malinconico, in quanto ultimo Natale vissuto come portiere dello stabile. Per Giordano infatti, gli interrogativi sono molti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà; l'appuntamento è alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 25 dicembre: l'ultimo Natale di Raffaele a Palazzo Palladini

