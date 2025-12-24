Un negozio di botti illegali allestito in casa sequestrate 2 tonnellate

A pochi giorni dalle festività, le forze dell'ordine hanno sequestrato un deposito clandestino di circa due tonnellate di botti illegali allestito in una abitazione. L'intervento ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale, evidenziando il rischio legato alla diffusione di materiali esplosivi non autorizzati. L'operazione sottolinea l'importanza di rispettare le normative di sicurezza e prevenire incidenti durante le celebrazioni.

AGI - C’è chi si prepara alle feste comprando spumante e chi, invece, decide di allestire un vero e proprio arsenale bellico nel giardino di casa. A finire nei guai è un quarantenne italiano della provincia nord di Rieti, che aveva trasformato un anonimo magazzino in una polveriera pronta a illuminare - o meglio, far saltare - l'intero vicinato. I Finanzieri del Gruppo di Rieti, impegnati nei controlli serrati per le festività, hanno bussato alla porta dell'uomo seguendo una pista precisa. Una volta varcata la soglia della pertinenza dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti a un panorama surreale: un vero e proprio negozio abusivo organizzato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un negozio di botti illegali allestito in casa, sequestrate 2 tonnellate Leggi anche: Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi Leggi anche: Sigarette illegali, sequestrate 250 tonnellate di tabacchi a Torino: 8 persone in manette La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un negozio di botti illegali allestito in casa, sequestrate 2 tonnellate; Capodanno a Napoli, la polizia sequestra una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Sant'Antimo; Blitz contro i botti illegali: sequestrati oltre 180 chili di esplosivo, arrestato 48enne messinese. Feste sicure in Sicilia: oltre un milione di addobbi falsi sequestrati a Palermo. Botti illegali: 200 chili scoperti a Catania, 170 a Trapani - Finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato, in due negozi della provincia gestiti da cinesi, circa 200 chilogrammi di materiale pirotecnico illegalmente d ... msn.com

L'allarme dei Carabinieri, 'botti illegali come Ied, sempre più pericolosi' - Non più fuochi d'artificio illegali, ma veri e propri Ied, ordigni improvvisati che possono facilmente uccidere. ansa.it

65 chili di botti illegali sequestrati a un commerciante di Crotone - Nel corso di un controllo, la polizia ha scoperto oltre 25 mila articoli non conformi. rainews.it

Controlli in un negozio di Paternò e Mascalucia, sequestrati 200 chili di botti illegali #Cronaca #botti #controllo #mascalucia #negozi #Paternò #sequestro - facebook.com facebook

Domodossola, sequestrati 70 chilogrammi di fuochi d'artificio. In un negozio privo di licenza, segnalato il titolare per commercio abusivo di esplodenti #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.