Un Natale e un Santo Stefano tra sole e nuvole ma poca pioggia | le previsioni per Pescara

Temperatura mite e cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili piogge in serata il giorno di Natale a Pescara con temperature tra i 7 e i 16 gradi, con Santo Stefano all'insegna della nuvolosità. Poi il sole torna a splendere, ma il 2026 potrebbe iniziare con una "irruzione polare".

Le previsioni: pioggia a Natale, sole per Santo Stefano - Mentre Arpal ha prorogato fino alle 9 di domani l’allerta gialla per neve che riguarda le zone interne ... radioaldebaran.it

Bacio tra Luna e Saturno tra Natale e Santo Stefano: quando e dove guardare dal nostro Paese - Tra Natale e Santo Stefano il cielo regalerà uno spettacolo suggestivo con la Luna e Saturno in stretta vicinanza: ecco quando. meteo.it

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . Il giorno di Natale, dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, andrà in onda su Rai1 il tradizionale concerto di Natale da Assisi. Abbiamo intervistato Noemi Official, che quest'anno è la voce solista del concerto. Cogliamo - facebook.com facebook

