Un Natale e un Santo Stefano tra sole e nuvole ma poca pioggia | le previsioni per Pescara

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale e Santo Stefano tra sole e nuvole, ma poca pioggia: le previsioni per Pescara Temperatura mite e cielo poco o parzialmente nuvoloso con possibili piogge in serata il giorno di Natale a Pescara con temperature tra i 7 e i 16 gradi, con Santo Stefano all’insegna della nuvolosità. Queste. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

