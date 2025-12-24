Un Natale disconnessi | l' importante messaggio inviato dai bimbi del Nostra Signora con il recital delle festività
“Natale disconnessi”. È questo il nome del recital natalizio portato in scenda alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto Nostra Signora e la scelta non è stato di certo casuale. Il messaggio è chiaro: far capire ai più piccolo l’importanza di combattere la dipendenza digitale perché, questo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì
Domenica 21 Dicembre pranzo di Natale con i direttori delle testate La Casa del Sole TV e Disconnessi, Margherita Furlan e Maurizio Martucci, con ospiti a sorpresa, giornalisti e collaboratori Per chi desidera partecipare, appuntamento allo SCORPION - facebook.com facebook
