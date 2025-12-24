Un Natale con lo Zecchino d’Oro D’Avena e Topo Gigio per la Vanoni

Il Natale si avvicina e, per l’occasione, Rai1 e RaiPlay propongono un doppio appuntamento con lo Zecchino d’Oro. Oggi alle 16, verranno trasmessi speciali momenti dedicati a D’Avena e Topo Gigio, offrendo un’occasione di intrattenimento e ricordo per tutta la famiglia in vista delle festività.

Doppio appuntamento su Rai1 e RaiPlay per celebrare la Vigilia e il Natale con lo Zecchino d'Oro. Oggi alle 16.40 andrà in onda La magia della vigilia, condotto da Cristina D'Avena con Topo Gigio e i talent Mimì e Nartico per cantare insieme al Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini. Verrà tra l'altro riproposto il brano vincitore del 68o Zecchino d'Oro, Ci pensa il vento, cantato da Emma, 9 anni, di Monza, e ci sarà un ricordo di Peppe Vessicchio. Tra gli ospiti Ciro Priello dei The Jackal, che presenterà la canzone scritta per il Piccolo Coro Non ne posso più, il creator Michele Vinci, il Piccolo Coro di Caivano, progetto promosso dal Ministero in collaborazione con l'Antoniano, e la piccola Anna Benvegnù, figlia del cantautore Paolo.

