Un Natale al di là del mare è un ricordo che rimane vivo nel tempo. Ricordo ancora quella notte di Vigilia a Messina, quando mia zia, con grande cura, lasciò davanti alla porta la Macchina del gelato Gig in collaborazione con Cameo. Un gesto semplice, ma capace di evocare emozioni autentiche e di creare ricordi indelebili di un momento speciale.

Non ricordo l’età esatta, ma ricordo tutto di quella notte della Vigilia in cui Babbo Natale – mia zia – lasciò dietro la porta di casa, a Messina, la Macchina del gelato Gig in collaborazione con Cameo. Forse è lì che capii quanto fosse incredibile il Natale, capace di unire i miei giocattoli preferiti al momento che più amavo: le tavolate in famiglia. Ebbi il tempo di scartarlo e basta, perché era tradizione andare subito alla messa della notte per godersi i canti, le chiacchiere in piazza, e quell’odore costante di baccalà fritto che si sprigionava da cofane di capelli laccati e maglioni eleganti dentro quella parrocchia a due passi dal mare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

